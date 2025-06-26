Губернатор Ямала проверил ход строительства объектов в Тарко-Сале

Дмитрий Артюхов: школа в Тарко-Сале станет одной из лучших в России

Школа в микрорайоне Южный в Тарко-Сале станет одной из лучших в России, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках рабочей поездки, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

В микрорайоне строится школа на 550 учащихся и детский сад на 240 мест. Работы осуществляются при поддержке компании «Новатэк».

В новой школе обустроят учебные кабинеты, зоны отдыха и питания, молодежный центр, мастерские, спортивные залы, многофункциональный библиотечно-информационный центр и конференц-зал.

Как отметил губернатор, эти образовательные учреждения отличаются от традиционных школ и детских садов не только современным освещением, но и новым подходом к организации образовательного пространства, помогая детям раскрыть творческий потенциал и спортивные способности.

«Это ключевые социальные объекты для нового микрорайона. Детский сад и школа будут очень современными и по дизайну, и по наполнению. Школа, которую также строим в партнерстве с «НОВАТЭК», даже называться будет НОВАшкола. Учреждение будет максимально располагать учеников к творческому поиску и успехам в учебе. Уверен, эта школа будет одной из лучших в стране», — сказал он.

Артюхов осмотрел новый сквер Юбилейный, в котором созданы зоны для активного и спокойного отдыха. Старый фонтан заменили на современный «сухой» с подсветкой и установили памятный знак «Спираль времени», символизирующий время Великой Отечественной войны и СВО.

Также губернатор Ямала провел встречу с пострадавшими от весеннего паводка. Он отметил, что большинство пострадавших уже получили выплаты от района, а для предпринимателей утвердили комплекс мер поддержки. Артюхов добавил, что для выявления причин разлива талых вод будут приглашены ведущие гидрологи России.

В настоящее время на территории продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Задействованы 40 специалистов и 20 единиц техники.