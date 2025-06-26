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Участник СВО оплатил детскую площадку для родного села

Участник СВО из Карелии оплатил детскую площадку для родного села
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Мы - Челмужане!/VK

Жительница села Челмужи в Карелии Светлана Гаврилова рассказала, что ее земляк Евгений Калинин, который служит в зоне СВО, помог со сбором средств на детскую площадку. Сообщение об этом появилось в паблике «Мы — Челмужане» во «ВКонтакте».

«Только вчера я объявила сбор средств на детскую площадку, а сегодня уже закрываю. Всю сумму — 38 000 рублей нам оплатил наш земляк, Женя Калинин, который сейчас находится на СВО. И подписал: «Это для детей». Вот какие у нас выросли парни», — поделилась Гаврилова.

Женщина призвала односельчан пожелать Калинину здоровья. Из переписки с ним она узнала, что в зоне СВО он находится около года и скучает по малой родине.

Также жительница села передала благодарность от бойца жителям, которые неравнодушны к проблемам населенного пункта.

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