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«Защита от неадекватных родителей»: депутат оценил список разрешенных имен детей

Депутат Вассерман выступил против введения разрешенного списка детских имен
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России не нужно создавать список разрешенных имен для детей – проблемы с этой сферой в стране на самом деле нет, убежден депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, если у ребенка неадекватные родители, которые дают ему несоответствующее полу имя, то они и без того попадут под внимание специальных служб.

«Я бы посоветовал тем, кто пытается сделать из этого проблему, заняться чем-то более разумным», — заявил депутат НСН.

Он напомнил, что в России много имен, которые применимы к обоим полам. При этом даже если ребенку дали странное имя, несовместимое с полом, то это в любом случае маркер серьезных проблем у родителей, поэтому это «обязательно еще как-то проявится». Такой ребенок по умолчанию станет объектом внимания сотрудников заботы официальных органов, убежден парламентарий.

Он также напомнил что во многих языках принадлежности имен к полу нет – например, в английском языке почти все имена применимы и к мальчикам, и к девочкам.

«Если дело дойдет до обсуждения такого списка на пленарном заседании, я буду объяснять коллегам, почему он не нужен. Но, скорее всего, до пленарного заседания и не дойдет», — заключил Вассерман.

Напомним, 24 июня зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что депутаты работают над принципами формирования разрешенного в России списка имен и доведут дело до конца. Пока, по ее словам, решение, на какие словари можно было бы опираться, не найдено – работа над этим продолжается. Она уверена в необходимости подобного списка, чтобы родители не могли давать детям имена, с которыми им трудно будет жить.

Ранее сын певицы Валерии рассекретил имя будущего ребенка.

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