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Цены на бунгало в зоне «лакшери» у моря в «Сириусе» выросли до 15 тысяч рублей

На пляже «Сириус» в Сочи стоимость бунгало выросла до 15 тысяч рублей в день

Стоимость бунгало на пляже «Сириус» в Сочи выросла до 15 тысяч рублей в день. Прайс-лист с ценами, по которым можно с комфортом разместиться на в зоне «лакшери» у моря, опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

Бунгало представляет собой лежаки с навесом. За указанную сумму отдыхающие также получают два полотенца и бутылку воды. За три часа в аналогичном бунгало придется заплатить семь с половиной тысяч рублей. Аренда мини-бунгало обойдется в семь тысяч рублей за день и в четыре тысячи рублей тем, кто не планирует отдыхать более трех часов. Также на пляже можно арендовать шезлонг за 1000 рублей и полотенце за 300 рублей.

Авторы видеоролика, размещенного в канале, утверждают, что цены на бунгало сопоставимы со стоимостью посуточной аренды номеров люкс в гостиницах и апарт-отелях.

До этого СМИ сообщали, что бунгало на «лакшери»-пляжах сдают за 11 тысяч рублей в день.

До этого местные жители рассказывали, что пляж пустует из-за высоких цен на аренду инвентаря.

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