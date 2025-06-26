В соцсетях осудили отца, запершего сына в клетке, чтобы он не сбежал

Китаец запер маленького сына в клетке ради безопасности и оказался в полиции

В соцсетях раскритиковали отца из Китая, запершего маленького сына в клетке, чтобы тот не сбежал, пишет South China Morning Post.

Власти и жители Китая осудили отца из провинции Хэнань, который запер своего малолетнего сына в железной клетке. По его словам, он сделал это, чтобы ребенок не убежал. Об инциденте стало известно, когда прохожие увидели нескольких детей без одежды на красном трехколесном велосипеде посреди дороги. Один из них находился внутри металлической клетки.

Предполагая, что речь идет о жестоком обращении или торговле детьми, местные жители сообщили о случившемся в полицию.

По информации правоохранительных органов, велосипед действительно принадлежал мужчине по фамилии Дяо, отцу нескольких детей. На встрече с полицейскими мужчина пояснил, что раздеть ребенка было необходимо из-за жаркой погоды. Тем не менее полиция начала расследование данного случая.

Ранее соцсети развеселил школьник из Китая, вернувшийся домой за едой во время землетрясения.