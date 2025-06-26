Неизвестный преследовал ребенка и напал на него на детской площадке в Петербурге

В Петербурге неизвестный мужчина ударил по лицу и преследовал ребенка на детской площадке. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел на детской площадке на проспекте Космонавтов, 50. К детям, которые играли с водяными пистолетами и подтягивались на турниках, пошел мужчина с дочкой и заявил ребятам, что они подтягиваются «как девочки». Один из мальчиков попросил мужчину показать, как правильно. Тот воспринял это как дерзость, ударил ребенка по лицу и попытался потянуть за уши.

Мальчику удалось вырваться и убежать, но мужчина погнался за ним. Испуганный ребенок нашел укрытие, но боялся возвращаться домой, так как думал, что мужчина узнает, где он живет. Тогда он позвонил матери, и она вышла ему навстречу.

Дочь женщины тоже играла в это время на площадке. Она испугалась за брата, расплакалась и спряталась вместе с другими детьми. Мальчика отвели в травмпункт, там у него диагностировали ушиб лица и отпустили домой. В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее на Урале незнакомец напал на 12-летнего школьника на детской площадке после конфликта с ним.