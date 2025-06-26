Россиянин бросил гранату в приятеля и попал под суд

В Оренбурге будут судить мужчину, бросившего в приятеля страйкбольную гранату

Житель Оренбурга предстанет перед судом за нападение на знакомого с гранатой. Об этом сообщает портал OrenDay.

По данным следствия, обвиняемый поссорился со своим приятелем в подъезде многоэтажки. В ходе конфликта мужчина, урожая потерпевшему, выдернул чеку у страйкбольной гранаты и засунул ее оппоненту за шиворот.

Потерпевший получил ожоги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры. Двое приятелей распивали спиртные напитки, между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента. Пострадавшего спасли, он был госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать.

Ранее в Петербурге подростки бросили страйкбольную гранату в прохожего.