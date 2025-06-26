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В Минприроды рассказали об использовании нейросети в вывозе отходов

Минприроды: нейросеть скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы. Об этом РИА Новостии рассказал заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев.

По его словам, уже сейчас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Буцаев подчеркнул, что существуют нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но уже готовые наработки значительно улучшены.

Он добавил, что искусственный интеллект применяется для оценки состояния мусорных полигонов, а также для контроля за скоплением птиц.

До этого научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий заявил, что искусственный интеллект можно использовать для борьбы с загрязнением мирового океана.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект может стать причиной экологической катастрофы.

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