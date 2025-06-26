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Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана

Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его детям
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Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

Генпрокуратура России подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Советский районный суд Махачкалы.

В публикации отмечается, что гражданский иск приняли к производству в понедельник, 23 июня. В качестве ответчиков кроме госсекретаря региона указаны его сын и дочь — Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».

Подчеркивается, что подробности иска не разглашаются, подготовка дела назначена на 10 июля.

До этого сообщалось, что военный суд рассмотрит в другом регионе дело бывшего министра спорта Дагестана и мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Решение о рассмотрении дела Магомедова было принято Верховным судом РФ, поскольку Генпрокуратура считает, что за пределами региона процесс будет более безопасным для его участников.

Дело Магомедова было направлено в Южный окружной военный суд, но сторона защиты не согласна с данным решением, а доводы оппонентов считает голословными.

Ранее экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку.

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