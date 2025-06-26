Бывший зампрокурора КБР Азрет Кадыров обжаловал заочный арест по делу об отмывании денег

Экс-заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрет Кадыров, которого заочно арестовали по обвинению в отмывании денег и особо крупном мошенничестве, обжаловал это решение суда. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, Кадыров обжаловал ранее вынесенное Басманным районным судом Москвы решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В марте текущего года сообщалось, что бывший заместитель председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Эфендиев и экс-зампрокурора республики Азрет Кадыров объявлены в розыск по делу о мошенничестве с земельным участком в Приэльбрусье. Обвиняемым также вменяют отмывание денег на сумму 31 млн рублей. Эфендиев подозревается в организации схемы по незаконному отчуждению участка площадью 6 тысяч квадратных метров. Его предполагаемая соучастница — Лариса Кадырова, сестра Азрета Кадырова — ранее была задержана по обвинению в хищении права собственности.

Ранее прокурор запросил почти 15 лет колонии для Тимура Иванова.