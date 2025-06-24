На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина устроил налет на банк с игрушечным пистолетом

В Петербурге мужчина размахивал в банке игрушечным пистолетом
close
ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина ворвался в отделение банка и угрожал сотрудникам пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел в отделении банка на Муринской дороге, неизвестный подошел к окну операциониста и выхватил пистолет. Мужчина несколько раз нажал на курок и выбежал на улицу. Его приметы были переданы всем дежурным нарядам полиции.

Спустя несколько минут хулигана задержали, им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков. Пистолет у злоумышленника изъяли, он оказался пластиковой игрушкой.

До этого подростки с пистолетом напали на магазин ради мороженого и хот-догов. В ноябре 2024 года пятеро подростков ворвались в продуктовый магазин. Грабеж раскрыли, когда один из злоумышленников угнал мопед из гаража местного жителя и дал его покататься своему приятелю. Молодого человека остановили сотрудники полиции. Нападавших задержали, было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемым могут грозить длительные сроки заключения.

Ранее на Урале мужчина пришел с ножом в табачный киоск и унес 100 рублей и две пачки сигарет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами