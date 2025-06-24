В Петербурге мужчина устроил налет на банк с игрушечным пистолетом

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина ворвался в отделение банка и угрожал сотрудникам пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел в отделении банка на Муринской дороге, неизвестный подошел к окну операциониста и выхватил пистолет. Мужчина несколько раз нажал на курок и выбежал на улицу. Его приметы были переданы всем дежурным нарядам полиции.

Спустя несколько минут хулигана задержали, им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков. Пистолет у злоумышленника изъяли, он оказался пластиковой игрушкой.

До этого подростки с пистолетом напали на магазин ради мороженого и хот-догов. В ноябре 2024 года пятеро подростков ворвались в продуктовый магазин. Грабеж раскрыли, когда один из злоумышленников угнал мопед из гаража местного жителя и дал его покататься своему приятелю. Молодого человека остановили сотрудники полиции. Нападавших задержали, было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемым могут грозить длительные сроки заключения.

Ранее на Урале мужчина пришел с ножом в табачный киоск и унес 100 рублей и две пачки сигарет.