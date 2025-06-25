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Археологи нашли древнеримскую обувь возрастом 2000 лет

NYP: в Англии археологи нашли 2000-летнюю римскую обувь
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Roman Army Museum

Археологи в Англии обнаружили 2000-летнюю римскую обувь, удивившую их своим состоянием, пишет New York Post.

Обувь, пролежавшая под землей около двух тысячелетий, удивила археологов своей сохранностью. На фотографиях, опубликованных Римским армейским музеем, видно, как добровольцы держат туфли из кожи, которые почти полностью сохранили свою форму.

«Это дает нам отличное представление о том, как изготавливали римские туфли: подошва состояла из нескольких слоев кожи, скрепленных кожаными шнурками, строчками и гвоздями», — отметили в музее.

Вскоре был найден и второй туфель — значительно большего размера. Его длина составляла 32 см, что соответствует современному мужскому размеру UK 12–14 или US 14. Эта находка вызвала «немедленное восхищение» среди участников раскопок.

Для других археологов находка была не просто артефактом, а личным «соприкосновением» с людьми, жившими две тысячи лет назад.

«Всегда волнительно находить предметы, которых никто не касался на протяжении 2000 лет, но именно обувь кажется чем-то особенно личной», — поделились эмоциями археологи.

Ранее в Андах обнаружили руины таинственного древнего храма.

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