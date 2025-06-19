На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избивала 10-летнего сына ремнем и ложкой для обуви

В Челябинской области мать заплатила 200 тысяч рублей за истязание сына
close
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Магнитогорска, лишенная родительских прав, выплатила компенсацию в пользу 10-летнего сына, которого истязала. Об этом сообщает прокуратура региона.

38-летняя россиянка издевалась над собственным сыном. Как установило следствие, женщина избивала мальчика, употребляла при нем спиртные напитки, била ремнем с металлической пряжкой и обувной ложкой.

Когда о происходящем в семье стало известно, ребенка поместили в социальное учреждение. В отношении его матери было возбуждено уголовное дело. Женщину лишили родительских прав и осудили. С иском в суд в интересах несовершеннолетнего обратилась прокуратура, с осужденной взыскали компенсацию морального вреда в пользу сына в сумме 200 тысяч рублей.

До этого в Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

Ранее житель Якутии избил сына кулаками из-за пропущенного урока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами