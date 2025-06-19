Россиянка избивала 10-летнего сына ремнем и ложкой для обуви

В Челябинской области мать заплатила 200 тысяч рублей за истязание сына

Жительница Магнитогорска, лишенная родительских прав, выплатила компенсацию в пользу 10-летнего сына, которого истязала. Об этом сообщает прокуратура региона.

38-летняя россиянка издевалась над собственным сыном. Как установило следствие, женщина избивала мальчика, употребляла при нем спиртные напитки, била ремнем с металлической пряжкой и обувной ложкой.

Когда о происходящем в семье стало известно, ребенка поместили в социальное учреждение. В отношении его матери было возбуждено уголовное дело. Женщину лишили родительских прав и осудили. С иском в суд в интересах несовершеннолетнего обратилась прокуратура, с осужденной взыскали компенсацию морального вреда в пользу сына в сумме 200 тысяч рублей.

До этого в Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

Ранее житель Якутии избил сына кулаками из-за пропущенного урока.