Обвиняемого в расправе над главой тульского колледжа арестовали

Суд арестовал обвиняемого в расправе над главой тульского колледжа на два месяца

Советский районный суд Тулы арестовал на два месяца обвиняемого в расправе над директором колледжа олимпийского резерва и адвокатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Тульской области.

Утром 25 июня Следственное управление Следственного комитета по Тульской области объявило о предъявлении обвинения предпринимателю, задержанному по делу о двойном убийстве. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 23 августа 2025 года.

23 июня в Тульской области нашли мертвыми директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Тела обнаружили в автомобиле на одной из дорог региона. Оба мужчины были застрелены. По факту убийства завели уголовное дело.

24 июня утром СУ СК региона сообщило о задержании тульского предпринимателя по подозрению в убийстве. По данным ведомства, во время допроса он полностью признал вину и рассказал о случившемся.

По версии следствия, 23 июня бизнесмен, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, под предлогом передачи денег предложил потерпевшим доехать до поселка Майского. На заднем сиденье автомобиля он выстрелил обоим в головы и скрылся с места преступления. Источник РИА Новости сообщил, что затем предприниматель утопил пистолет.

Ранее экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене.