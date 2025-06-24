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Россиянин заложил машину подруги, чтобы сводить ее в ресторан

В Краснодарском крае мужчина тайно продал машину подруги
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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержан подозреваемый в мошенничестве и краже автомобиля, мужчина тайно продал машину подруги. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram-канале.

В правоохранительные органы обратилась жительница Краснодара. Женщина сообщила, что обнаружила в личном кабинете на портале «Госуслуги» уведомление о переоформлении ее машины на неизвестного ей человека. Краснодарка не подписывала никаких документов и продавать свой авто не планировала.

Выяснилось, что к продаже авто причастен возлюбленный потерпевшей. 28-летний житель Ингушетии выкрал у женщины документы на машину, перерегистрировал ее на другое лицо и заложил. Полученные 700 тысяч рублей он потратил на личные нужды, в том числе водил ничего не подозревающую женщину по ресторанам. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Крыму мужчина помог соседу с парковкой и угнал его машину. С заявлением в правоохранительные органы обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что попросил знакомого перепарковать машину, тот сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Угонщик врезался на дороге в другой автомобиль и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске юноша угнал три машины за ночь, чтобы покататься по городу.

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