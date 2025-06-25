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В Москве иностранец залез в припаркованную машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину

В Москве будут судить иностранца, который изнасиловал женщину в машине
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Столичный СК завершил расследование уголовного дела в отношении иностранца, который забрался в чужую машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, нападение произошло в мае 2025 года. Обвиняемый заметил припаркованный около стройки автомобиль. Иностранец влез в машину, набросился на сидевшую в ней женщину и изнасиловал ее.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого в нападении задержали. Было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого мигрант попытался надругаться над несовершеннолетней в городе Обь. 47-летний мужчина остался в машине наедине с 17-летней девушкой и решил изнасиловать ее. Жертве удалось спастись и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. Подозреваемого, который оказался иностранным гражданином, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее танцовщица московского ночного клуба обвинила охранника заведения в изнасиловании.

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