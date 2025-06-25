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В Ленобласти подросток в наушниках попал под электричку

78.ru: в Ленобласти подросток попал под электричку и выжил
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Shutterstock/fornStudio

В Волосовском районе Ленинградской области подросток в наушниках шел вдоль железнодорожных путей и попал под поезд, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на станции Ржевка, 15-летний школьник шел вдоль путей и не услышал приближающийся поезд. Машинист, заметив подростка, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, несовершеннолетний был в наушниках. Пострадавший выжил, он госпитализирован с травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу.

Ранее в Башкирии мужчина попал под поезд и оказался в реанимации.

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