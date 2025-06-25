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Дайвер вернул женщине обручальное кольцо с бриллиантом, утерянное в озере

UPI: дайвер нашел на дне озера кольцо с бриллиантом и вернул его владелице
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Police Department

Техасский дайвер вернул женщине обручальное кольцо с бриллиантом, утерянное в озере, пишет UPI.

Жительница Техаса Джеки'Линн Пейдж потеряла ценное семейное наследие — обручальное кольцо с бриллиантом, датированное 1910 годом, — которое упало в озеро Королевства Поссум во время отдыха с семьей и бейсбольной командой сына.

После безуспешных самостоятельных поисков в них приняли участие родители остальных детей, бабушки, дедушки и даже профессиональный дайвер Райан Прингмор. По словам аквалангиста, условия для поиска были крайне сложными из-за сильного ветра и волн. Тем не менее он не прекратил попыток и вернулся на следующий день, когда вода стала более спокойной. В тот же вечер ему удалось обнаружить пропавшее кольцо и отправить Пейдж фотографию находки.

«Последние несколько дней я готовилась к тому, что оно потеряно навсегда и я больше его не увижу. Мое кольцо для меня особенное, и я понятия не имела, как с этим справиться. Я на седьмом небе от счастья, зная, что оно вернется ко мне», — поделилась женщина своими чувствами.

Ранее сотрудники аэропорта нашли бриллиант, выпавший из кольца женщины.

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