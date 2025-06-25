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В Госдуме предложили запретить порносайты, «если это возможно»

Депутат Матвеев заявил, что порносайты наносят вред здоровью общества
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Если технически возможно запретить порносайты в России, то это нужно сделать, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его мнению, такой контент наносит большой вред здоровью общества.

«Конечно, если технические возможно запретить распространение порносайтов, то это необходимо сделать. Потому что развращение наносит большой вред здоровью общества. К сожалению, у нас, начиная с 90-х годов, и кинематограф, и массовая культура, и интернет, когда он появился, способствовали в значительной степени не только утрате каких-то нравственных ценностей у общества, но и формированию атмосферы, в которой это стало нормой. То есть не стало восприниматься, особенно среди молодежи, как что-то предосудительное, как что-то стыдное и недопустимое», — сказал Матвеев.

До этого доступ к сайтам, «содержащим контент с элементами порнографического характера», запретили в Киргизии. Соответствующий закон 25 июня принят парламент страны. Инициаторы пояснили, что это делается «в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что порно — это экстремизм.

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