Пермская епархия объяснила, почему нельзя маркировать святую воду

Освященная вода (в том числе крещенская) или агиасма не подлежит обязательной маркировке, потому что к ней не могут быть применены законодательные требования, поскольку она не предназначена для употребления в пищу. Об этом заявил в Ленинском районном суде Перми представитель Пермской епархии Петр Карелин, передает корреспондент Ura.ru.

Причиной для судебного разбирательства стал иск юристки и блогера Ирины Пономаревой к епархии и к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию. Карелин подчеркнул, что агиасма является предметом религиозного назначения, который предназначен для совершения служений и церемоний.

«Законодательные требования к маркировке, качеству, упаковке питьевой воды не могут быть применены к святой воде, крещенской воде, так как это не пищевой продукт», — указал священник.

Пономарева в свою очередь заявила, что доводы являются необоснованными, потому что тогда церковь должна уведомлять прихожан о том, что принимать воду в пищу запрещено. Также юристка сообщила, что обратилась в суд из-за того, что митрополит Мефодий якобы нарушил ее право на личный прием, кроме того, Пономарева заявила, что ей было отказано в причастии.

Среди прочего Пономарева заверила суд, что в случае, если митрополит согласится на личную встречу с ней, то она отзовет свой иск. Карелин в суде затруднился ответить, сможет ли архиерей уделить время Пономаревой и предложил самостоятельно провести для юристки личный прием, но Пономарева ответила отказом.

В результате по решению судьи спор был отложен до 4 июля. К этому дню представитель ответчика должен предоставить суду церковный устав, в котором будет прописана процедура проведение митрополитом личных приемов, тогда как истец должна привести доказательства обращения к митрополиту Мефодию.

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