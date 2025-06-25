На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам повидло, яйца и 500 тысяч рублей

В Краснодарском крае мошенники оставили пенсионерку без денег и продуктов
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Усть-Лабинске пожилая женщина поверила в несуществующее уголовное дело, отдала мошенникам накопления и продукты. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Неизвестные связались с 83-летней пенсионеркой под видом силовиков. Лжеправоохранители запугали пожилую женщину уголовным делом за то, что с ее счета якобы совершались денежные переводы на Украину.

Чтобы «решить вопрос» , аферисты убедили потерпевшую отдать имевшиеся у нее накопления на «проверку». Также пенсионерка собрала дома продукты — бутылку спиртного, четыре банки повидла и два десятка яиц и передала их курьеру вместе с деньгами. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Ростове сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который забрал у пожилого мужчины все накопления. Псевдосиловики убедили ростовчанина «задекларировать» все имеющиеся у него сбережения и передать их курьеру для проверки. Потерпевший поверил незнакомцам и передал курьеру 2,3 млн рублей. Пособника аферистов удалось задержать. Им оказался 22-летний житель станицы Егорлыкской.

Ранее во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами