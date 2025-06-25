Пенсионерка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам повидло, яйца и 500 тысяч рублей

В Краснодарском крае мошенники оставили пенсионерку без денег и продуктов

В Усть-Лабинске пожилая женщина поверила в несуществующее уголовное дело, отдала мошенникам накопления и продукты. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Неизвестные связались с 83-летней пенсионеркой под видом силовиков. Лжеправоохранители запугали пожилую женщину уголовным делом за то, что с ее счета якобы совершались денежные переводы на Украину.

Чтобы «решить вопрос» , аферисты убедили потерпевшую отдать имевшиеся у нее накопления на «проверку». Также пенсионерка собрала дома продукты — бутылку спиртного, четыре банки повидла и два десятка яиц и передала их курьеру вместе с деньгами. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Ростове сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который забрал у пожилого мужчины все накопления. Псевдосиловики убедили ростовчанина «задекларировать» все имеющиеся у него сбережения и передать их курьеру для проверки. Потерпевший поверил незнакомцам и передал курьеру 2,3 млн рублей. Пособника аферистов удалось задержать. Им оказался 22-летний житель станицы Егорлыкской.

Ранее во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей.