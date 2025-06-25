МВД предупредило о новой схеме мошенников с паспортами и талонами

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с подделкой звонков от имени сотрудников миграционной службы. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Аферисты представляются полицейскими и предлагают помощь в оформлении документов или записи в электронную очередь, чтобы получить личные данные.

В пример специалисты привели недавний случай, когда за сутки были обмануты трое жителей Луганской народной республики. Они перевели на счета мошенников более 2,6 млн рублей.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники могут просить сообщить паспортные данные или предложить поставить дополнительную печать в российский паспорт. Особенно часто такие случаи фиксируются на вновь присоединенных территориях, где граждане недавно получили российские документы.

В МВД подчеркнули, что это лишь начало мошеннической схемы. Позже могут появиться «представители» других ведомств, чтобы усилить доверие жертвы.

Полиция призывает граждан не вступать в разговоры с подобными «сотрудниками» в интернете или по телефону и сразу прерывать такое общение. Все подобные контакты — попытка обмана.

Ранее эксперты рассказали, кто чаще всего становится жертвами телефонных мошенников.