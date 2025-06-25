Одноклассники расскажут старшему поколению о мифах в области ЗОЖ

Одноклассники расскажут старшему поколению о мифах в области здоровья

Соцсеть Одноклассники вместе с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустили проект #ОКпротивмифов, чтобы создать безопасное информационное пространство для старшего поколения. Об этом сообщила пресс-служба ОК.

На платформе авторы развенчивают популярные мифы о здоровье, долголетии, качестве жизни и объясняют сложные темы доступным языком. В создании контента приняли участие врачи-блогеры.

В рамках проекта более 200 авторов проверили свыше 400 распространенных утверждений на тему здорового образа жизни. Самыми обсуждаемыми среди пользователей стали стереотипы о том, что дорогая косметика работает лучше, молочные продукты вредны в старшем возрасте, а перелеты опасны для здоровья после 50 лет.

К проекту может присоединиться любой автор контента в ОК – для этого до 25 июня нужно пройти регистрацию в специальном чат-боте.

Весь контент авторов в рамках марафона получает приоритетное продвижение в Одноклассниках.