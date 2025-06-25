Топ-менеджер Rambler&Co назвал возможности для создания контента будущего

Революционное развитие искусственного интеллекта пока не переросло в ежедневное использование ИИ технически не подготовленными людьми, но ИИ уже может изменить привычный паттерн потребления. Такое мнение высказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на заседании Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшем в Москве.

В рамках встречи эксперты обсудили обеспечение добросовестной конкуренции при взаимодействии СМИ и технологических платформ, а также использование материалов медиа в поисковых системах и для обучения больших языковых моделей.

«Крайне важно начать договариваться и находить компромиссы, обсуждая гибкое управление процессами: разработчикам нужны специальные лицензии, которые позволят покупать права на те или иные формы контента, в том числе крупных производителей. Также необходимо заключать партнерства между медиа и компаниями, которые занимаются развитием искусственного интеллекта», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Он добавил, что искусственный интеллект становится драйвером положительных изменений, поэтому его важно обучать. Создание качественного контента требует значительных инвестиций, так как его производство невозможно без участия экспертов. Сегодня материалы СМИ превращаются в ключевой источник ценных структурированных знаний, помогая ИИ точнее анализировать события и понимать мир вокруг.

Также Андрей Цыпер подчеркнул, что для сферы крайне важны поддержка и регулирование государства — чтобы не замедлить технологическое развитие и учесть интересы производителей контента.