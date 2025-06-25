На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер Rambler&Co назвал возможности для создания контента будущего

Андрей Цыпер: ИИ уже может изменить привычный паттерн потребления
close
Пресс-служба Rambler&Co

Революционное развитие искусственного интеллекта пока не переросло в ежедневное использование ИИ технически не подготовленными людьми, но ИИ уже может изменить привычный паттерн потребления. Такое мнение высказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на заседании Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшем в Москве.

В рамках встречи эксперты обсудили обеспечение добросовестной конкуренции при взаимодействии СМИ и технологических платформ, а также использование материалов медиа в поисковых системах и для обучения больших языковых моделей.

«Крайне важно начать договариваться и находить компромиссы, обсуждая гибкое управление процессами: разработчикам нужны специальные лицензии, которые позволят покупать права на те или иные формы контента, в том числе крупных производителей. Также необходимо заключать партнерства между медиа и компаниями, которые занимаются развитием искусственного интеллекта», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Он добавил, что искусственный интеллект становится драйвером положительных изменений, поэтому его важно обучать. Создание качественного контента требует значительных инвестиций, так как его производство невозможно без участия экспертов. Сегодня материалы СМИ превращаются в ключевой источник ценных структурированных знаний, помогая ИИ точнее анализировать события и понимать мир вокруг.

Также Андрей Цыпер подчеркнул, что для сферы крайне важны поддержка и регулирование государства — чтобы не замедлить технологическое развитие и учесть интересы производителей контента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами