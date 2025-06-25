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Мальчик из Белгородской области сделал 125 талисманов для бойцов СВО

Проект «Юности граница» подарил мальчику из села Лесное Уколово поездку в Москву
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Проект «Юности Граница»

Девятилетний Владислав Полухин из села Лесное Уколово Белгородской области, ставший героем нового выпуска «Юности граница», посетил Москву вместе со своим братом Максимом, сообщает пресс-служба проекта.

Владислав Полухин вместе с семьей принимает участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также вяжет для них Чебурашек. Более 125 таких талисманов уже передали бойцам.

Чебурашка – это талисман удачи для каждой победы в бою. Когда он с ними, никакая вражеская пуля, никакая бомба на них не попадает», — отметил Владислав.

Как рассказал командир подразделения «Барс», он вручает Чебурашек в знак награды бойцам после успешного выполнения боевых задач.

В Москве Влад и его брат Максим встретились с Героем России, председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым, который провел для них экскурсию по Музею Победы.

Напомним, эпизоды первого сезона проекта «Юности граница», созданном совместно с «Движением Первых», набрали более 15 млн просмотров. В 2024 году проект стал победителем национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени». Автор и ведущая — Лилия Абрамова (Татарка FM).

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