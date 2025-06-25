Мальчик из Белгородской области сделал 125 талисманов для бойцов СВО

Девятилетний Владислав Полухин из села Лесное Уколово Белгородской области, ставший героем нового выпуска «Юности граница», посетил Москву вместе со своим братом Максимом, сообщает пресс-служба проекта.

Владислав Полухин вместе с семьей принимает участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также вяжет для них Чебурашек. Более 125 таких талисманов уже передали бойцам.

Чебурашка – это талисман удачи для каждой победы в бою. Когда он с ними, никакая вражеская пуля, никакая бомба на них не попадает», — отметил Владислав.

Как рассказал командир подразделения «Барс», он вручает Чебурашек в знак награды бойцам после успешного выполнения боевых задач.

В Москве Влад и его брат Максим встретились с Героем России, председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым, который провел для них экскурсию по Музею Победы.

Напомним, эпизоды первого сезона проекта «Юности граница», созданном совместно с «Движением Первых», набрали более 15 млн просмотров. В 2024 году проект стал победителем национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени». Автор и ведущая — Лилия Абрамова (Татарка FM).