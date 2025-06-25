Россиянам рассказали, как освежить воздух в доме без химии

Натуральные запахи трав, специй и эфирных масел помогут освежить воздух в доме без химии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, душица (орегано) будет впитывать неприятные запахи, сушеные листья можно насыпать в открытую банку и поставить на кухонную полку или подоконник. Кроме того, натуральным ароматизатором станет розмарин, его можно поджечь в сочетании с иголками сосны или палочкой корицы.

«Либо отварить в кастрюле с водой и дольками лимона — получится свежий цитрусово-травяной аромат. Аромат получится тонким, но стойким — таким, что его заметят все гости, даже не заходя в квартиру», — добавили в сообщении.

До этого эксперты сообщили, что некоторые растения в доме помогут снизить тревожность и наполнить пространство уютом, среди них — лаванда и жасмин. Кроме того, лилия поможет очистить воздух в квартире, розмарин — взбодрит и будет стимулировать работу мозга. Кроме того, специалисты рекомендуют рассмотреть и другие варианты растений, включая меч святого Георгия (сансевиерия), бамбук и шалфей.

Ранее ученые создали датчики для измерения стресса растений.