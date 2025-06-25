Жителя Красноярска арестовали за оправдание теракта на Дубровке

В Красноярске арестовали 22-летнего местного жителя по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации следствия, в конце 2022-го — начале 2023 года он размещал в чате одного из мессенджеров комментарии, в которых оправдывал действия террористов, в том числе атаку на театральный центр на Дубровке в 2002 году.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Сейчас он находится под стражей.

По закону, за такие действия может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Трагедия на Дубровке произошла 23 октября 2002 года. Вооруженные боевики захватили здание театрального центра, где проходил мюзикл «Норд-Ост», и удерживали в заложниках более 900 человек. После трех суток переговоров спецслужбы провели штурм. В результате операции большинство заложников выжило, но 130 человек спасти не удалось. Все террористы, находившиеся в здании, были уничтожены.

Ранее экс-заложник театра на Дубровке получил денежную компенсацию спустя 22 года.