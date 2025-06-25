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На Алтае снежный барс впервые напал на пасущийся скот в открытом загоне

На алтайском хребте Сайлюгем снежный барс впервые напал на скот на стоянке
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Национальный парк «Сайлюгемский»

На Алтае впервые зафиксировано нападение снежного барса на скот в открытом загоне. Об этом сообщили в Сайлюгемском нацпарке.

Нападение произошло на участке, где снежные барсы появляются крайне редко. По словам заместителя директора парка Дениса Гуляева, это необычная территория для ирбиса — равнинная, без скал и укрытий, что делает ее непригодной для постоянного обитания хищника.

Факт нападения подтвердили и специалисты нацпарка. Пострадавший скотовод уже подал заявление на компенсацию. На Алтае действует программа поддержки чабанов, чьи животные попались хищникам, поэтому пастух получит компенсацию за каждое павшее животное из его стада.

По данным сотрудников парка, хищник уже дважды выходил к стоянке чабанов в июне и утащил в общей сложности пять коз, овец и одного быка. Первый раз чабаны услышали шум, вышли с фонарем и спугнули зверя. Во второй раз они спали и не заметили, как ирбис проник в загон.

При этом сотрудники парка подчеркнули, что снежные барсы не представляют угрозы для людей. Все зафиксированные случаи встречи со снежным барсом подтверждают, что ирбис обычно предпочтет затаиться, уйти, убежать и наблюдать за человеком, но ни за что не станет атаковать.

Ранее на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев во время кормежки.

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