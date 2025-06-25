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В Иркутске нашли и задержали участников ОПГ, избивавших людей

СК: задержаны двое участников ОПГ, которые нападали на людей в Черемхово

В Иркутске задержали двоих предполагаемых участников преступной группы, нападавшей на людей в Черемхово. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2025 года в Черемхово на почве личной вражды участники группы избили мужчину. В ход пошли кастет и нож — удары наносились по жизненно важным органам. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.

Позже, в марте, те же злоумышленники попытались расправиться с тремя мужчинами, с которыми ранее были в конфликте. Они открыли огонь по автомобилю, в котором находились их оппоненты.

Также установлено, что двое из группы незаконно приобрели и хранили оружие.

Пятеро обвиняемых уже арестованы. Еще трое скрылись, но двоих удалось найти в Иркутске. После задержания их допросили, предъявили обвинение, и суд отправил под стражу. Поиски третьего подозреваемого продолжаются.

По данным Telegram-канала Barb Mash, недавно правоохранители задержали еще двух подозреваемых — им 25 и 33 года. Один из них считается главарем банды и известен под прозвищем Конь. Их задержали в съемной квартире в Иркутске сотрудники центра по противодействию экстремизма. Сейчас оба находятся под стражей.

Ранее в России завели уголовное дело на одного из самых авторитетных «воров в законе».

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