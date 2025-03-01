Юрист объяснил, что делать, если онлайн-сервис списал деньги без вашего ведома

Основанием для автоматического списания оплаты за подписку зачастую является пользовательское соглашение, которое потребитель принимает перед началом использования сервиса. Автоматическая оплата подписки часто встречается на практике и не противоречит законодательству, а значит, может содержаться в сделках между операторами сервиса и пользователями, рассказал «Газете.Ru» Олег Дульский, старший юрист ЮК «Афонин, Божор и партнеры».

При этом потребители вправе в любой момент отказаться от получения услуги, компенсировав при этом расходы цифровой площадки (исполнителя), которые она понесла в связи с их оказанием.

«В контексте подписок на цифровые сервисы отказ от оказания услуг следует совершать непосредственно после неожиданного списания оплаты за период, в который не планировалось использовать сервис. Для этого нужно сразу же после списания обратиться в техническую поддержку оператора цифровой платформы и сообщить об отказе от подписки и от дальнейшего получения услуг. Обратиться к оператору можно как по электронной почте, которая указана на его сайте, так и направив соответствующее уведомление по физическому адресу оператора. Отказ оператора в возврате оплаты за неоказанные услуги может повлечь обязанность выплатить штраф за неудовлетворение требований потребителя, компенсацию морального вреда, а также репутационные издержки», — объяснил он.

Обязанность компенсировать расходы интернет-площадки, связанные с отказом пользователя от услуг, на практике достаточно непросто обосновать. Поэтому такие дела зачастую завершаются лишь удовлетворением требований потребителя.

«Тем не менее, взыскать оплату автоподписки получается не всегда. Суды отказывают потребителям, когда у них есть основания полагать, что услуги все же были получены. Так, при отказе от услуги, оплаченный период которой завершился, суд с высокой долей вероятности не удовлетворит исковое заявление потребителя. Например, если с банковской карты пользователя на протяжении нескольких месяцев списывалась оплата подписки, после чего пользователь сообщил, что не использовал сервис, суд, скорее всего, не примет требование о возврате оплаты», — отметил юрист.

В судебной практике также встречаются случаи, когда пользователи вместо отказа от подписки сразу направляют владельцу цифрового сервиса требование о возврате оплаты за подписку. В такой ситуации владелец обладает обоснованной возможностью не возвращать оплату потребителю, поскольку он оказывает услугу.

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