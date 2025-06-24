В ЕР отметили роль инженерных династий в технологическом суверенитете

Поддержка инженерных династий играет ключевую роль в укреплении технологического суверенитета России. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с детьми работников предприятий, победителями и призерами олимпиады «Звезда», а также участниками детской смены «Инженеры будущего. Первые».

Отмечается, что встреча прошла в рамках рабочей поездки в Тулу, где он ознакомился с проектами участников международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

«Форум «Инженеры будущего» посвящен достижению цели, поставленной президентом, – формированию технологического суверенитета и лидерства нашей страны. Все дети, с которыми мы поговорили на площадке, показывают большое желание участвовать в решении этой задачи. Такие мероприятия помогают выявить талантливых ребят, помочь им определиться с дальнейшим профессиональным развитием», — отметил Якушев.

Также он подчеркнул важность поддержки трудовых династий, которые работают на оборонных, промышленных предприятиях и в АПК.

«В России всегда славились трудовые династии. Они есть и на оборонных, и на промышленных предприятиях, и в АПК. Убежден, что трудовые династии должны получать особое внимание и поддержку. На многих предприятиях руководители создают доски почета, пишут истории о преемственности в семьях работников. Это во многом помогает сохранить молодых специалистов на местах и дает необходимых государству специалистов», — сказал секретарь генсовета партии.

Напомним, 24 июня в Тульской области стартовал международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Он объединил тысячу участников из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС. Отбор прошли молодые инженеры и специалисты 300 промышленных предприятий, студенты и аспиранты 30 ведущих технических вузов.