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«Это мой двор»: в Петербурге пенсионер сделал женщине замечание и был избит ее спутником

Mash: в Петербурге мужчина напал на пенсионера из-за замечания о собаке
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olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчину обвинили в нападении на 78-летнего местного жителя из-за собаки. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Центральной улице Металлостроя. По данным Telegram-канала, пенсионер выгуливал свою небольшую собаку, когда на него напал пес без поводка. Пожилой мужчина попросил хозяйку, чтобы она держала свое животное, но между ними произошел конфликт.

Женщина стала кричать, что «это мой двор», вскоре к ним подошел ее знакомый и ударил пенсионера кулаком в лицо. Пожилой мужчина попытался подняться, но не смог.

«Ну не можешь – не вставай», – сказала ему женщина на видео.

Как рассказали родственники мужчины, он долгое время не рассказывал им об этом, но в итоге все же сделал это. Члены семьи обратились в полицию.

Известно, что у пенсионера диагностирована онкология. Мужчина занимается волонтерством, связанным с животными.

Ранее в Воронеже на видео попало жесткое избиение водителя автобуса во время движения.

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