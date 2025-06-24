Губернатор Рязанской области презентовал опыт региона по поддержке участников спецоперации

В Рязанской области постоянно совершенствуют систему комплексного сопровождения участников СВО и их семей, сообщил на выездном заседании фонда «Защитники Отечества» губернатор региона Павел Марков. Также члены попечительского совета фонда обсудили в Рязани поддержку ветеранов спецоперации и их близких в регионах, сообщила пресс-служба организации.

«Планируем детально изучить и обобщить региональные практики в этом направлении и тиражировать лучшие из них на федеральном уровне», — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В организации отметили, что координация взаимодействия на уровне регионов помогает усовершенствовать и комплексную систему поддержки ветеранов СВО.

«К нашему заседанию подключились представители всех регионов, которые входят в Центральный федеральный округ, в том числе руководители межведомственных комиссий, помогающих региональным филиалам в важных вопросах на местах», — рассказал председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин.

В ходе встречи участники обсудили также внедрение государственной информационной системы «Защитник Отечества», сотрудничество с многопрофильными реабилитационными организациями и НКО и опыт Рязанской области по поддержке участников СВО.

«Направлений работы много, каждое из них важное. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО. Запустили проект «Герои 62» — программу переобучения для тех, кто хочет работать на государственной и муниципальной службе», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона добавил, что в субъекте в рамках программы «СВОй бизнес» участники СВО учатся предпринимательству и открывают свое дело. Также запущен кадровый трек для жен и вдов бойцов.

По итогам заседания принято решение направить в Минздрав РФ предложение при диспансеризации ветеранов СВО обязательно проводить консультации психолога и других профильных специалистов. Также фонд обсудит с Минцифры РФ возможность организации консультации психолога с использованием телемедицины в ГИС «Защитник Отечества», и обобщит лучший опыт по трудоустройству участников спецоперации.