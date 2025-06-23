В Ростове поймали курьера мошенников, укравшего у 103-летнего пенсионера 2,3 млн рублей

В Ростове мошенники украли у 103-летнего пенсионера 2,3 млн рублей

В Ростове сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который забрал у пожилого мужчины все накопления. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, мошенники связались со 103-летним пенсионером под видом сотрудников правоохранительных органов. Псевдосиловики убедили ростовчанина «задекларировать» все имеющиеся у него сбережения и передать их курьеру для проверки.

Потерпевший поверил незнакомцам и передал курьеру 2,3 млн рублей. Изучив записи с камеры домофона в подъезде потерпевшего, оперативники смогли установить личность курьера и отследить его маршрут передвижения.

Пособника аферистов удалось задержать. Им оказался 22-летний житель станицы Егорлыкской. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что подозреваемый помог преступникам обокрасть еще как минимум трех пожилых людей.

Ранее москвич, коллекционирующий ретро-авто, отдал мошенникам 15 миллионов рублей.