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В США спасли 13 человек, застрявших в туалете Burger King из-за торнадо

NYP: 13 человек застряли в туалете Burger King в США и были спасены
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FOX 2

В США 13 человек спасли из туалета в ресторане Burger King, пишет New York Post. Они застряли там из-за торнадо.

Небольшой городок Вилла-Ридж в штате Миссури пострадал от мощного торнадо, который пронесся по региону. Стихия повредила несколько зданий, включая ресторан Burger King и прилегающую автозаправочную станцию.

В момент непогоды 13 сотрудников и посетителей Burger King укрывались в туалете ресторана. Генеральный менеджер заведения Габриэлла Бридинг, находясь на связи с запертыми внутри людьми, бросилась к месту происшествия, одновременно вызвав экстренные службы. Прибывшие пожарные сначала не обнаружили людей в здании, но благодаря настойчивости Бридинг и крикам пострадавших всех удалось найти и спасти.

По предварительным оценкам, ресторан будет закрыт на 3–6 месяцев, пока специалисты оценивают ущерб и решают, возможно ли восстановить здание или потребуется его полная реконструкция.

Ранее в США почти 300 тысяч человек остались без света из-за торнадо.

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