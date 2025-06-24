В Петербурге двое налетчиков ворвались в магазин с ножом и напали на продавца

В Центральном районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух приятелей, которые ворвались в магазин с ножом и ранили продавца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в магазине на Кременчугской улице. Двое мужчин ворвались в торговую точку, и угрожая продавцу ножом, попытались похитить с витрины алкоголь. Персонал заметил воров и попытался остановить их.

Один из злоумышленников выбежал на улицу, а второй напал на продавца и порезал ему руку ножом. Действия нападавших попали на записи камер видеонаблюдения, спустя час их удалось задержать. Злоумышленники доставлены в отдел полиции, у одного из них был изъят нож. Один из задержанных ранее был судим за кражи, грабежи и разбойное нападение.

До этого саратовец с молотком ограбил ювелирный магазин в Туле. На допросе мужчина признался, что пошел на преступление, потому что хотел добраться домой и не получил на работе зарплату. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин угрожал продавцу игрушечным пистолетом ради кражи трех бутылок пива.

В Петербурге задержали двух мужчин, устроивших вооруженный налет на магазин.