В Англии трое мужчин заманили 12-летнюю девочку в трейлер и три дня насиловали ее

Daily Mail: в Англии трое мужчин три дня насиловали 12-летнюю девочку в трейлере

В Англии заключили под стражу трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 12-летней девочки. Они заманили ее в свой трейлер и мучили три дня, пишет британская газета Daily Mail.

На скамье подсудимых оказались 26-летний Кевин Хорват, 38-летний Иван Туртак и 27-летний Эрнест Гунару. По версии следствия, в августе прошлого года они заманили девочку в свой трейлер, а затем накачали ее наркотиками и неоднократно насиловали.

«Ее передавали из рук в руки и использовали как сосуд для собственного сексуального удовлетворения. Поведение обвиняемых было бессердечным, унизительным и полностью эксплуататорским», — говорится в публикации.

Школьница рассказала, что этот кошмар продолжался три дня. Насильники угрожали ей расправой, если она попытается позвать на помощь или сбежать. Девочке чудом удалось спастись, пока преступники спали.

На допросе задержанные уверяли, что не знали, что их жертве 12 лет. Мужчины заявляли, что без одежды она выглядела «как полностью сформировавшаяся женщина». Кроме того, насильники утверждали, что потерпевшая сама сгорала от возбуждения и разделась перед ними.

Кентерберийский коронный суд заключил под стражу обвиняемых до 12 сентября. По информации издания, их ждут длительные тюремные сроки.

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