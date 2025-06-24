Петербургская школьница прожгла себе руку дезодорантом ради тренда в Tik Tok

В Петербурге 12-летняя девочка прожгла руку дезодорантом в нескольких местах, повторяя тренд из Tik Tok. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось с того, что школьница решила повторить популярный среди подростков тренд из Tik Tok. Его суть заключается в нанесении дезодоранта на кожу до появления ожогов под звук из фильма «Бойцовский клуб» — тот фрагмент, когда герой киноленты Тайлер Дерден прижигает руку щелочью.

В результате школьница получила термические ожоги в четырех местах на руке и попала в больницу. На фото ее руки видно, что на поврежденных местах образовались пузыри.

До этого стало известно, как отец наказал московскую школьницу, пнувшую младшего брата ради видео в Tik Tok. Девушку «немного» поругали и отобрали у нее телефон на месяц.

Ранее фигуристка Валиева повторила Tik Tok-тренд с собакой.