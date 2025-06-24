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В России в седьмой раз прошел «Диктант Победы»

Сергей Нарышкин: в «Диктанте Победы» приняли участие более 2,7 млн человек
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Валерия Калугина/ТАСС

25 апреля политическая партия «Единая Россия» провела «Диктант Победы». К акции в этом году присоединились 2,75 млн человек, сообщил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

По его словам, это в 18 раз больше, чем на старте акции в 2019 году. Также теперь «Диктант Победы» по праву можно называть масштабной и международной акцией, подчеркнул Нарышкин.

«В нем приняли участие граждане из более чем 90 стран мира. Вопросы для зарубежных участников были адаптированы для каждой страны или группы стран. А в 44 странах задания разрабатывались совместно с местными историками», — отметил председатель Российского исторического общества.

Он добавил, что акция сегодня стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы и существенным элементом исторической культуры.

«Сегодня в акции принимают участие люди разных профессий, возраста, представители разных национальностей и конфессий. Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность Поколению Победителей и, конечно, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды», — рассказал Сергей Нарышкин.

«Единая Россия» провела акцию «Диктант Победы» в седьмой раз. Участники за 45 минут должны были ответить на 25 вопросов. Часть из них в этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева была посвящена СВО.

Ранее сообщалось, что тысячи волонтеров помогли провести «Диктант Победы» в России и за рубежом.

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