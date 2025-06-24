На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина подала в суд, узнав, что «мускулистый итальянец» из Tinder оказался марокканцем

OC: марокканец выдал себя за мускулистого итальянца в Tinder и оказался в суде
close
Shutterstock

На марокканца подали в суд за то, что он выдавал себя за мускулистого итальянца в приложении для знакомств Tinder, пишет Oddity Central.

По версии следствия, подсудимый представлялся итальянцем по имени Бен, описывая себя как мускулистого мужчину. Женщина, увлекающаяся тематикой фильма «Пятьдесят оттенков серого», согласилась на встречу, вдохновлённая сценами из этой картины. Однако во время свидания она обнаружила, что ее партнер — совсем не тот человек, за которого он себя выдавал.

В результате женщина подала официальное заявление в полицию, утверждая, что ее согласие на свидание не могло считаться добровольным, так как оно было дано в условиях обмана. Её адвокат пригласил на процесс профессора Лизбет Стивенс из Института равенства женщин и мужчин, которая заявила, что такой обман может квалифицироваться как изнасилование согласно новым нормам уголовного кодекса Бельгии.

Однако суд Антверпена вынес решение в пользу обвиняемого, указав, что женщина заранее дала согласие на интимную близость с незнакомцем, не зная его истинной внешности или национальности. Кроме того, профессиональное мнение профессора Стивенс было отклонено, поскольку суд посчитал ее позицию субъективной и не имеющей юридической силы в рамках данного дела.

Ранее не смирившаяся с расставанием женщина обвинила бывшего партнера в педофилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами