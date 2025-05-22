Не смирившаяся с расставанием женщина обвинила бывшего партнера в педофилии

Британка попыталась разрушить жизнь бывшего партнера, заявив, что он педофил. Об этом сообщает Metro.

Сью Торп, 44-летняя бывшая детектив полиции из Нортумбрии, развернула целую кампанию против своего бывшего партнера Барри Хендерсона. В течение года она забрасывала его оскорбительными голосовыми и текстовыми сообщениями. Кроме того, женщина использовала свой доступ к полицейским базам для незаконного сбора информации о Хендерсоне после их разрыва. Также Сью распространяла против мужчины ложные и крайне серьезные обвинения, чтобы разрушить его репутацию.

Торп пыталась вернуться в жизнь Хендерсона и поэтому прибегла к созданию фальшивых аккаунтов Tinder. Потерпевший заявил, что действия Торп превратили его жизнь в кошмар: он чувствовал себя физически больным, вынужден был объясняться перед близкими, а его бизнес резко потерял клиентов. В итоге Торп получила два года тюрьмы условно, 120 часов обязательных работ, 20 дней реабилитации и 10-летний запрет на любой контакт с Хендерсоном.

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