Продавец российского магазина игрушек избил детей, обвинив их в краже

В Якутске продавец магазина игрушек обвинил детей в краже и избил их. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

Инцидент произошел 12 апреля в ТЦ «Проспект», когда юные посетители зашли в магазин игрушек. Продавец обвинил их в краже, после чего напал на них — таскал мальчика за уши по лестнице, бил его кулаками и коленом, а девочку дважды пнул в ногу, когда та пыталась защитить друга. Избиение пресек случайный прохожий, когда мальчик уже плакал от боли.

В результате у девочки зафиксировали ссадину на ноге. Мать пострадавшей подала в суд на обидчика дочери, она также намерена встретиться и поговорить с мужчиной. Продавец, являющийся мужем владелицы магазина, уже связывался с матерью пострадавшей, признал вину и извинился перед ними.

Полицейские проводят расследование по административной статье о побоях. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее продавец российского магазина догнал и избил ребенка из-за украденных семечек.