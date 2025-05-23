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У лечившего семь лет простатит россиянина нашли на железе кисту с паразитами

В Челябинске у лечившего простатит мужчины нашли на железе кисту с паразитами
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ГКБ № 1 г. Челябинск/VK

Врачи Городской клинической больницы №1 Челябинска нашли у 44-летнего пациента сразу несколько кист с паразитами, которые располагались на разных органах, включая предстательную железу. После выявления причины недомогания, пациенту провели операцию. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчину семь лет безрезультатно лечили от простатита. Он жаловался на проблемы с мочеиспусканием. Также от месяца к месяцу ухудшалось общее самочувствие. Во время обследования в больнице медики разглядели в предстательной железе образование, которое оказалось эхинококковой кистой. Дальнейшая диагностика показала, что у пациента образовались еще четыре кисты — в печени и нижней части брюшной полости.

Пациент предположил, что заразился гельминтами, когда несколько лет назад проживал в селе и держал домашний скот.

Операция по удалению кист длилась пять часов.

«За 25 лет своей практики впервые встречаю такую локализацию. <...> та, что располагалась в печени, развивалась в задних сегментах органа и в непосредственной близости от магистрального кровеносного сосуда. Чтобы добраться до пораженного участка, пришлось буквально развернуть печень и после этого удалять «гнездо»,» — рассказал оперирующий хирург Алексей Веретенников.

Вмешательство завершилось благополучно.

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