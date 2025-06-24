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Мужчина 52 года жил с 17-сантиметровой зубной щеткой в кишечнике

В Китае пожилой мужчина 52 года жил с 17-сантиметровой зубной щеткой в кишечнике
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Douyin

В Китае врачи спасли 64-летнего мужчину, который проглотил зубную щетку. Он жил с инородным предметом в кишечнике 52 года. Об этом сообщает South Morning China Post.

По информации издания, пенсионер по фамилии Ян из провинции Аньхой обратился к медикам с жалобами на дискомфорт в районе желудка и кишечника. Мужчина рассказал, что в 12 лет он проглотил зубную щетку и побоялся рассказать об этом родителям. Он думал, что предмет растворится сам, а потом забыл о случившемся. На обследовании медики обнаружили, что 17-сантиметровая щетка зафиксировалась в районе тонкого кишечника.

С помощью эндоскопа врачи извлекли инородное тело. Операция длилась 80 минут. По словам медиков, пациенту очень повезло, что щетка застряла в изгибе кишечника и не двигалась там десятилетиями.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли из желудка мужчины зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков.

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