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На Сахалине огромный медведь бродит по городу и заглядывает в окна домов

На Сахалине огромный медведь прогулялся по городу и попал на видео

В Северо-Курильске местные жители заметили огромного медведя, бродившего по улицам. Видео прогулки косолапого публикует Telegram-канал SakhShip.

Хищник появился на острове Парамушир, местные жители уже несколько раз замечали медведя. Зверь гулял по улицам и заходил на территорию частных домовладений, заглядывая в окна.

По данным Telegram-канала Amur Mash, власти Северо-Курильска призвали горожан не отпускать детей за город и избегать прогулок в одиночестве.

До этого в Пермском крае мужчина встретился с медведем и спасся, благодаря собаке. Местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с медведем. Зверь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. Мужчина отметил, что медведь проявил нетипичное поведение и не стал атаковать.

Ранее на Сахалине медведь прогулялся по пляжу среди отдыхающих.

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