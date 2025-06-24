В аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего мальчика, ребенок впал в кому

SHOT: в Москве задержали мужчину, напавшего на ребенка в аэропорту

В аэропорту Шереметьево мужчина, прилетевший из Афганистана, напал на двухлетнего мальчика и бросил его на пол. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел 23 июня, прилетевший рейсом Кабул — Москва 31-летний Владимир В. ждал свой багаж. В какой-то момент он без видимой причины напал на двухлетнего ребенка и с силой бросил его на пол.

Двухлетний мальчик потерял сознание, он госпитализирован в состоянии комы первой степени, у него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга. По данным SHOT, нападавший мог находиться под воздействием наркотиков.

Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

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