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«Аэрофлот» увеличит количество рейсов на Дальний Восток

В июле «Аэрофлот» будет совершать до 162 рейсов из Москвы на Дальний Восток
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В летний период «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в города Дальнего Востока, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что летом из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловско-Камчатский, Якутск, Магадан, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ совершается суммарно до 142 прямых рейсов, а в июле их число увеличится до 162 рейсов в неделю.

«Аэрофлот» в июле будет совершать еженедельно до 27 рейсов в Петропавловск-Камчатский, до 32 рейсов в Хабаровск, до 41 рейса во Владивосток и до 32 рейсов в Хабаровск.

Для полетов из Москвы в Магадан и Южно-Сахалинск в связи с высоким спросом авиакомпания будет использовать двухпалубные Boeing 747 с салоном на 522 кресла.

В «Аэрофлоте» отметили, что на протяжении 10 лет авиакомпания реализует на дальневосточных маршрутах собственную программу фиксированных «плоских» тарифов.

Сейчас «плоские» тарифы доступны на весь период высокого летнего сезона. С июня по август включительно суммарно по всем направлениям доступно около 50 тыс. кресел по «плоскому» тарифу.

Напомним, в 2024 году «Аэрофлот» перевез по «плоским» тарифам между Москвой и городами Дальнего Востока 1,368 млн пассажиров.

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