В Санкт-Петербурге пройдут гастроли московского театра

Билеты на гастроли театра «Внутри» продали за 40 минут

В Санкт-Петербурге 15 и 16 июля при поддержке компании «Афиша» пройдут гастроли московского независимого театрального пространства «Внутри», сообщает пресс-служба компании.

В рамках гастролей театр покажет две постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева: «Петушки» с Александром Горчилиным и «Зеркало» с Павлом Табаковым.

В «Афише» сообщили, что билеты на спектакли были раскуплены за 40 минут, поэтому было принято решение о дополнительных показах.

Спектакль «Петушки» покажут 15 июля в 19:00 и 21:00 в театре на Васильевском, а «Зеркало» — на новой сцене Александринского театра 16 июля в 18:00 и 21:00.

В «Афише» отметили, что пространство «Внутри» работает как лаборатория живого театра – без декораций, фиксированного репертуара и строгих рамок.