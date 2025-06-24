На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге пройдут гастроли московского театра

Билеты на гастроли театра «Внутри» продали за 40 минут
close
Мария Частухина

В Санкт-Петербурге 15 и 16 июля при поддержке компании «Афиша» пройдут гастроли московского независимого театрального пространства «Внутри», сообщает пресс-служба компании.

В рамках гастролей театр покажет две постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева: «Петушки» с Александром Горчилиным и «Зеркало» с Павлом Табаковым.

В «Афише» сообщили, что билеты на спектакли были раскуплены за 40 минут, поэтому было принято решение о дополнительных показах.

Спектакль «Петушки» покажут 15 июля в 19:00 и 21:00 в театре на Васильевском, а «Зеркало» — на новой сцене Александринского театра 16 июля в 18:00 и 21:00.

В «Афише» отметили, что пространство «Внутри» работает как лаборатория живого театра – без декораций, фиксированного репертуара и строгих рамок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами