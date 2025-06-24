Врач объяснила, какие факторы ухудшают сон летом

Длинный световой день может быть причиной плохого сна в летнее время. Об этом «Москве 24» рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

Она отметила, что летом люди могут сталкиваться с нарушением циркадных ритмов, потому что солнечный свет раньше будит их.

«К тому же многие гуляют вечерами дольше обычного и идут спать позже. Это тоже приводит к недосыпу. <...> Важно отметить, что летом из-за длинного светового дня мелатонин (гормон сна. — Прим. ред.) синтезируется позже. А значит, и желание пойти спать смещается», — отметила Гаврилова.

Врач уточнила, что температура воздуха в комнате для комфортного сна не должна превышать 25 градусов, поэтому вечером стоит проветрить комнату, открыть окно на ночь или включить кондиционер. По ее словам, стоит также приобрести шторы блэкаут и маску для сна, которые не будут пропускать солнечные лучи.

Японские ученые из Университета Васэда совместно с коллегами из Дании до этого нашли способ, как улучшить наш сон — с помощью правильного подбора постельного белья. Они выяснили, что не только температура в комнате, но и теплоизоляция одеяла, простыней и даже пижамы сильно влияет на то, как мы спим.

Ранее сообщалось, что один авокадо в день улучшает качество сна.