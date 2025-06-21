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Стало известно, какое постельное белье улучшает качество сна

Building and Environment: теплоизоляция постельного белья влияет на качество сна
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Shutterstock

Японские ученые из Университета Васэда совместно с коллегами из Дании нашли способ, как улучшить наш сон — с помощью правильного подбора постельного белья. Они выяснили, что не только температура в комнате, но и теплоизоляция одеяла, простыней и даже пижамы сильно влияет на то, как мы спим. Работа опубликована в журнале Building and Environment.

В исследовании авторы использовали специальный разогреваемый манекен и смоделировали 84 разных варианта сна: с пижамой и без, с разными одеялами, в положении на спине и на боку, при температуре в комнате от 18 до 26 градусов. Они измеряли, насколько хорошо тело сохраняет тепло в каждом случае.

Выяснилось, что даже при одинаковой температуре в комнате разные части тела могут перегреваться или, наоборот, остывать — в зависимости от того, насколько они укрыты или касаются матраса. Например, если плечо не прикрыто одеялом, оно может замерзнуть, даже если остальное тело в порядке. Это может мешать уснуть или вызывать ночные пробуждения.

«Мы показали, что важно учитывать не только общее ощущение тепла, но и то, как укрыты отдельные части тела», — рассказала руководитель исследования Мидзухо Акимото.

По словам ученых, результаты помогут создать рекомендации по тому, как правильно подбирать постельные принадлежности для сна — особенно для пожилых людей, детей и тех, кто плохо спит. Правильное одеяло и подходящая пижама могут реально улучшить самочувствие и помочь лучше высыпаться.

Ранее ученые выяснили, что жара повышает риск опасного нарушения сна на 45%.

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